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Пенсионер спас кота от жестоких школьников

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В Курске пожилой мужчина спас кота от жестоких подростков. Пенсионер разогнал школьников, которые пытались засунуть в пасть животного палку. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на группу зоозащитников "Хвост трубой".

После инцидента кота подобрала местная жительница. Женщина отвезла питомца ветеринарную клинику, где его прооперировал врач. Сейчас волонтеры собирают деньги для лечения животного и подыскивают ему будущих хозяев.

Автор: Полина Крылова8 июля 2019, 21:12

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