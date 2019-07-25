Под Петербургом обрушилась стена жилого дома

В поселке Рахья в Ленинградской области обрушилась стена трехэтажного дома. Согласно предварительной информации, погибших в результате инцидента нет. Один человек получил травмы.
Как сообщает FlashNord, дом построили два года назад в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. По неподтвержденным данным, в здании произошел взрыв газа. Причину случившегося будут устанавливать специалисты.
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