В Удмуртии пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч

Пенсионерка из Ижевска перевела злоумышленникам более 580 тысяч рублей. По словам женщины, ей позвонил незнакомец и сообщил, что ей полагается компенсация за лекарства.
Для получения выплаты пенсионерке якобы надо было оплатить страховку и комиссионный сбор. Пенсионерка поверила в это и перечислила деньги. Позже ей позвонил еще один незнакомец и назвался адвокатом, который будет представлять ее интересы в суде. Мужчина также попросил перечислить деньги за оказание услуг. Лишь спустя время женщина осознала, что ее обманывают, и обратилась в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет ИА "Удмуртия".
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