В петербургском аэропорту произошло ЧП

В петербургском аэропорту Пулково едва не разбился бизнес-джет. Cessna 680 пришлось экстренно запрашивать уход на второй круг.

Сообщается, что пилоты не рассчитали дистанцию и скорость. Посадка частного самолета из французского Ле Бурже планировалась в 13:00. Но когда джет уже коснулся колесами ВПП, пилоты поняли, что сели слишком далеко от начала полосы, а высокая скорость не позволит им вовремя остановится и тогда катастрофы не избежать. Они запросили разрешение у диспетчера и ушли на взлет. Второй заход на посадку оказался более удачным. Бизнес-джет сел штатно, никто не пострадал, пишет Telegram-канал "112".