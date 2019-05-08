В Саратовской области женщина поила алкоголем маленького ребенка

Жительница Саратовской области неоднократно давала своему ребенку спиртное. Она объяснила свой поступок тем, что пыталась успокоить крикливого малыша.
Как удалось выяснить следователям, женщина не оказывала должного ухода ребенку. Она не соблюдала рекомендации врачей и принимала алкоголь во время грудного кормления.
В начале мая нерадивая мать предстала судом. Суд обвинил ее в неисполнении родительских обязанностей и назначил штраф в размере 8 тысяч рублей, передает РИА Новости.
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