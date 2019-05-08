Под Москвой безработную ограбили на 3 миллиона рублей

В подмосковном Сергиевом Посаде неизвестный проник в частный жилой дом и похитил ювелирные украшения и три смартфона iPhone. О случившемся полицейским рассказала хозяйка жилья.
Общая сумма ущерба составила более двух с половиной миллионов рублей. Правоохранителям пока не удалось найти преступника. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы, передает "Комсомольская правда".
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