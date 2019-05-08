На берегу Ладожского озера нашли труп рыбака

На берегу Ладожского озера обнаружили труп мужчины. Как рассказали следователи, рыбак ушел в море в апреле и пропал. Спасатели занимались поисками на протяжении нескольких недель.
Родственников погибшего уже известили о случившемся. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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