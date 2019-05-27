Под Москвой приезжий украл из банкомата почти 100 тысяч

В подмосковном Подольске мигрант похитил из терминала банкомата почти 100 тысяч рублей. На похитителя пожаловался местный житель.
Известно, что что сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. В настоящий момент подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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