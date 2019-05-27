Есть раненые: в Ставрополе на журналистов известной газеты набросились с ножом
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В Ставрополе произошел жуткий случай. На сотрудников редакции газеты "Родина" напал человек с ножом. В результате случившегося четыре человека получили ранения, передает Telegram-канал Mash. О ЧП первым сообщил губернатор в своем Instagram.
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