Жителей Подмосковья держит в страхе крушитель автомобилей

В подмосковном Одинцово неизвестный громил припаркованные автомобили. Местные жители стали свидетелями выходки хулигана.

Cначала злоумышленник затеял драку с тремя мужчинами, а затем переключился на машины. Свидетели вызвали полицию. По некоторым данным, хулиган был нетрезв. По факту случившегося проводится проверка, передает сайт "Подмосковье сегодня".