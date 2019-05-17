Жителей Подмосковья держит в страхе крушитель автомобилей

В подмосковном Одинцово неизвестный громил припаркованные автомобили. Местные жители стали свидетелями выходки хулигана.
Cначала злоумышленник затеял драку с тремя мужчинами, а затем переключился на машины. Свидетели вызвали полицию. По некоторым данным, хулиган был нетрезв. По факту случившегося проводится проверка, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Артист не отвечал на звонки и сообщения
Также в Москве может появиться музей певицы
Ее скоропостижный уход стал шоком для друзей
Певица-де осквернила святой для Израиля день
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Сын влюбился в старуху
Первый раз ударил
Мой мужчина меня бьет
Ищите мужика по расчету
Секс
Как найти свое место?
Пухлые лучше худых
Не могу себя принять
Ирина Шейк и Бреди растались
Разин достал уже
Прости, тутка.
Бросил на 6 неделе беременности
Бессонница. Как быть?
Хватит гадить в подъездах!!!
Взять кредит на свадьбу
Не получаю удовлетворения
Дочь ушла из дома
Сон
Гей скандал на канале Россия
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Жить вместе до брака
Отбирают квартиру
Подруга замутила с моим бывшим
Игра престолов!!!
Стас Садальский
Что подарить на годовщину свадьбы?