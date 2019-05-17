Под Москвой из квартиры вынесли драгоценности на миллион

В Балашихе вор вынес из квартиры деньги и ювелирные украшения на миллион рублей. В полицию обратился 62-летний местный житель.
По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый уроженец ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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