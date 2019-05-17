Агрессивная пенсионерка устроила дебош на борту самолета

Крымские правоохранители задержали 65-летнюю нетрезвую жительницу Владимирской области. Пенсионерка нарушила общественный порядок на борту лайнера, следовавшего из Москвы в Симферополь.
Дама вела себя агрессивно во время полета, а при посадке отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу. Нарушительницу попросили вернуться на место, но та устроила скандал, переросший в драку. По факту случившегося проводится проверка, сообщает НСН.
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