В Ставрополье в захламленной квартире нашли двух детей

В Ставрополье полицейские обнаружили двух маленьких девочек в заваленной мусором квартире. Как сообщили правоохранители, дети были голодны и истощены. Девочек срочно доставили в больницу для осмотра.
В отношении нерадивых родителей возбудили уголовное дело. В ситуации разбираются полицейские и органы опеки, сообщает телеканал "360".
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