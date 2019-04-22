В Татарстане пожар унес жизни трех детей

вспыхнувший в одном из частных домов Казани пожар унес жизни шести человек. Среди жертв числятся трое детей.
Приехавшие на вызов пожарные локализовали пламя за несколько минут. Самой вероятной причиной пожара в МЧС назвали электротехническую неисправность. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, передает телеканал "360".
Телеведущая расстроилась
На округлившиеся формы артистки обратили внимание поклонники
Пользователи осыпали ее комплиментами
Телеведущая поспешила оправдаться
Популярные темы форума
Секс за деньги
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Может ли мужчина ударить
Сплю с несовершеннолетней
Религия - наркотик для рабов.
Разница должна быть не меньше 7 лет
Отшила лучшего друга
Алкаши
хочу вежлевого мужа,где взять?
Лабода вам нравится?
почти не возможно найти работу!
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Высоцкий
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Секс
Как встретить любовь сидя дома?
Нотр-Дам
Замужество - больная тема
Кто был доктор Айболит по национальности?
Как удержать мужчину?
Комплексует что нет машины
Ефремов
Телец и близнец -брак получается или нет?
Никогда не делайте отбеливание зубов
Лопырева родила от чужого мужа,это нормально???