В Ижевске лжецелительница пообещала избавить пенсионерку от сына-алкоголика

Жительница Ижевска попала под следствие по обвинению в мошенничестве. Она разместила в местной газете о том, что может снять порчу или сглаз, пишет портал udm-info.ru.
На объявление откликнулась пенсионерка, которая попросила "гадалку" избавить ее от сына-алкоголика. Злоумышленница заявила, что на мужчину наложена порча и пообещала ее снять за 113 тысяч рублей. Пенсионерка отдала деньги, но сын так пить и не бросил. Тогда женщина обратилась в полицию.
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