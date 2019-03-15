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Под Тюменью столкнулись 22 автомобиля

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На заснеженной трассе ТКАД в районе поселка Боровский в Тюменской области столкнулись 22 автомобиля. Об этом сообщает портал nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Согласно последним данным ведомства, погибших в ДТП нет. Четыре человека получили травмы, трое из них были госпитализированы. Сотрудники ведомства оказывают всем участникам аварии психологическую помощь. На место ДТП был отправлен мобильный пункт обогрева для помощи пострадавшим.

15 марта 2019, 18:49

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