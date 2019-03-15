Под Тюменью столкнулись 22 автомобиля

На заснеженной трассе ТКАД в районе поселка Боровский в Тюменской области столкнулись 22 автомобиля. Об этом сообщает портал nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Согласно последним данным ведомства, погибших в ДТП нет. Четыре человека получили травмы, трое из них были госпитализированы. Сотрудники ведомства оказывают всем участникам аварии психологическую помощь. На место ДТП был отправлен мобильный пункт обогрева для помощи пострадавшим.
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