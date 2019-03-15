"Единая Россия" выбрала топ значимых проектов в регионах
По оценке замсекретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, предложенные проекты смогут решать проблемы людей на местах, он назвал их интересными. Наибольшую активность в конкурсе показали Приморский и Красноярский края, Башкирия, Свердловская и Ростовская области. В лидерах – проекты, связанные с поддержкой молодежи, семьи и детей. Есть предложения и на тему развития патриотизма.
Первичное отделении партии из поселка Переяславка Хабаровского края предложило проект "Смогу жить самостоятельно". Он предполагает оборудование комнаты в виде семейной гостиной для родителей и их особенных детей. Севастопольцы хотят восстановить седьмую мортирную батарею и открыть на ее территории музейный комплекс.
По проекту из Хакасии "Стань заметным на дорогах" около четырех тысяч детей получат светоотражающие элементы для одежды, портфелей и станут участниками тематических конкурсов и экскурсий.
В Новгородской области предложено заменить электропроводку в здании поселкового спортивного клуба, в Рязанской представили проект создания современной детской площадки в большом селе.
На Ставрополье активисты хотят разработать программу занятий для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Итоги конкурса социально значимых проектов будут подведены до 15 апреля, планируется отобрать порядка двухсот заявок.
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