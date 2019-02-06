Погиб человек: около Сургута взорвался газопровод

На Западно-Сургутском месторождении в нескольких десятках километрах от Сургута прогремел взрыв, передает портал "ФедералПресс". На месте работали подрядчики. Сообщается об одном погибшем. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Третьего рабочего спасатели ищут в окрестном лесу. На месте образовалась воронка размерами десять на десять метров.