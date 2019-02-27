В Нальчике ликвидировали боевика

С 04:00 мск 27 февраля в зоне, ограниченной улицами 1-я Линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская и руслом реки Нальчик на протяжении от Пролетарской до Ленинградской улиц в Нальчике действует режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали один из домов в микрорайоне Александровка.
На предложение сдаться находящиеся внутри боевики отреагировали стрельбой по представителям власти. Ответным огнем один из них был убит, передает телеканал "360". Внутри остаются двое.
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