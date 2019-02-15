"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
Аварийный молоток поможет не только разбить стекло в чрезвычайной ситуации, но и отбиться от обнаглевших подростков. Хулиганы, вооруженные аэрозольными баллончиками, потерпели сокрушительное поражение. Уверенные в своей безнаказанности, они издевались над парой, пока мужчина не схватил попавшийся под руку инструмент.
Инцидент случился в январе и попал на камеры наблюдения. На днях полиции удалось задержать троих участников нападения. Остальные разыскиваются, передает Telegram-канал "Следак шепнул".
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