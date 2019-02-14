В Нижнем Тагиле загорелся детский дом

Утром 14 февраля на втором этаже одного из детских домов в Нижнем Тагиле произошел пожар, сообщает Ura.ru. На место выехали 22 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.
Большинство воспитанников в момент ЧП были на уроках. Из здания эвакуированы семь человек, трое из них – несовершеннолетние. Причины пожара устанавливаются.
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