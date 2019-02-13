Министр посоветовал бедным россиянам заработать

Министр образования Якутии Владимир Егоров на пресс-конференции по поводу отмены льгот на оплату детского сада дал ценный совет людям, у которых недостаточно средств. "Если у тебя не хватает денег – иди и заработай", – заявил чиновник. Позже он попытался отказаться от своих слов. Дескать, такой фразы не произносил, а журналист вынес в заголовок субъективную интерпретацию его мнения.
Судя по всему, Егоров не учел, что разговор записывался на диктофон. Журналист, которого чиновник обвинил в ложном цитировании, опубликовал запись. На 12-й минуте отчетливо слышна та скандальная фраза, сообщает портал "ФедералПресс".
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