На Камчатку надвигаются 12-метровые волны

Пока жители Москвы и Санкт-Петербурга удивляются обильному снегопаду, прерывающемуся периодами потепления, а затем возвращающемуся с новой силой, другие регионы России готовятся к совершенно иному масштабу разгула стихии. Так, на акватории Тихого океана и Берингова моря, примыкающей к западным Алеутским островам, а также у юго-восточного побережья Камчатки в ночь на 14 февраля ожидается шторм с волнами высотой до десяти метров, передает телеканал "360". В регионе ожидаются сильный снег и метели, а скорость ветра будет достигать 25-30 метров в секунду. Отмечается, что высота волн может достигать 12 метров.
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