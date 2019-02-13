Погибли люди: на челябинском комбинате лопнул ковш с горячим металлом

Утром 13 февраля на территории цеха непрерывного разлива металла Челябинского металлургического комбината произошел пожар, передает URA.Ru. С огнем боролись 50 человек и 16 единиц техники. После тушения были обнаружены тела двух человек – женщины-машиниста крана и мужчины-стажера, который в момент ЧП был с ней в кабине. По предварительным данным, лопнул ковш с горячим металлом.
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