Под Дмитровом средь бела дня украли мост

В поселке Деденево средь бела дня неизвестные демонтировали железный мост. Злоумышленники пообещали местным жителям установить новый, но это оказалось ложью – мост попросту украли.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", неизвестные мужчины разобрали конструкцию, загрузили все детали в грузовик и уехали. Местные жители полагают, что мост украли охотники за металлом. Граждане планируют написать коллективное заявление в полицию.
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