В туалете новосибирской школы нашли труп ученицы

В одном из учебных заведений Новосибирска нашли тело школьницы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту.
Сообщения о смерти девочки подтвердили в областном управлении Следственного Комитета России. Сейчас правоохранители работают на территории учебного заведения. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет телеканал "360".
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