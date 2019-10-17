Под Москвой родился новый Исаак Ньютон

В Балашихе родился темнокожий Исаак Ньютон. Мальчик появился на свет в семье студентов из Кот-д’Ивуара.
Молодые люди свободно говорят на французском языке и немного на русском. Отец ребенка рассказал, как ему пришла мысль назвать чадо этим именем.
Об известном физике Адам узнал еще в школе. На уроке в девятом классе он решил, что назовет сына в честь выдающегося ученого. "Надеюсь, он будет великим. Как Исаак Ньютон", – цитирует папу малыша телеканал "360".
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