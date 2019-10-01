Житель Кузбасса нашел боеприпасы на берегу реки

Рыбак из Полысаева нашел на берегу реки коробку с патронами. Мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Горожанин поспешил отнести находку в полицию. Боеприпасы были направлены на исследование, пишет сайт VSE42.RU.
Рыбак из Полысаева нашел на берегу реки коробку с патронами. Мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Горожанин поспешил отнести находку в полицию. Боеприпасы были направлены на исследование, пишет сайт VSE42.RU.
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