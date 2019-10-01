Вооруженный мужчина напал на жителя Удмуртии

На на жителя Ижевска напал вооруженный мужчина и потребовал отдать ему деньги. Потерпевший предложил злоумышленнику поехать к нему домой и забрать денежные средства. Уже там жертве грабежа удалось закрыться и вызвать полицию. Правоохранители задержали преступника. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, пишет ИА "Удмуртия".
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