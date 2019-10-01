В Ставрополе медработник бросил инвалида на улице

В Ставрополе врачи скорой выгрузили мужчину с инсультом в одном из дворов. Медработник положил его на лавочку и удалился.
Местные жители говорят, что привезли его вообще не по адресу, а дойти до дома сам он не может. В данный момент полиция проводит проверку. Пока что выяснили, что больному 62 года, пишет Life.
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