В Башкирии пьяный дебошир угрожал убийством малолетним внукам

Уроженец Башкирии, находящий в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу в отношении внуков и угрожал им расправой. Кроме того, он всячески издевался над детьми.
По данным ToDay News Ufa, сначала мужчина закрыл внуков на балконе. Дети плакали, стучали в окно и просили дедушку открыть, а он только насмехался над ними. Позже мужчина впустил внуков в квартиру, но начал им угрожать. К счастью, в скором времени пьяный дед уснул. В отношении дебошира возбудили уголовное дело.
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