Не в силах выйти: под Москвой больная женщина заперлась в своей квартире

В подмосковном Ногинске спасли больную женщину, которая заблокировалась в собственной квартире. Сообщалось, что ей стало плохо, и самостоятельно передвигаться по квартире и открыть дверь она не может.
Специалисты из экстренной службы оперативно вскрыли дверь квартиры. Прибывшая бригада медиков оказала необходимую помощь больной, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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