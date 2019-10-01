Под колесами электрички в Подмосковье погиб человек

В Солнечногорске Московской области неизвестный погиб под колесами электрички. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Уточняется, что ЧП произошло на железнодорожной станции Радищево Ленинградского направления. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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