Жителю Тюменской области грозит тюрьма после спора из-за парковки

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя поселка Подъем в Тюменской области, который изрубил чужую машину топором, а владельцу автомобиля угрожал, передает портал nashgorod.ru. Выяснилось, что конфликт начался с банального спора из-за парковки. Мужчина обнаружил рядом со своим домом чужую машину. Он попросил водителя переставить авто в другое место, однако тот ответил отказом. Тогда рассерженный домовладелец полез в драку, а владелец машины поспешил скрыться. Обвиняемый, по версии следствия, вооружился топором и начал рубить автомобиль, а его владельцу пригрозил. Потерпевший обратился в полицию. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.