В Нижнем Новгороде пропал второй за неделю таксист

В Нижнем Новгороде разыскивают 33-летнего местного жителя, передает портал newsnn.ru. Как сообщает поисково-спасательная группа "Рысь", утром 29 января он ушел на работу в такси, после чего пропал. Мужчина ездил на серебристой Daewoo Nexia. В момент исчезновения был одет в черную ветровку, голубые джинсы и серо-синие кроссовки, а также кепку с надписью Russia.

Отметим, это второй случай пропажи таксистов в городе за неделю. 24 января волонтеры искали другого водителя. Спустя несколько дней была обнаружена его машина. Тело таксиста нашли в 20 километрах от нее со следами насильственной смерти.