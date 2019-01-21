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Регионы

В Ижевске бомж до смерти избил знакомого

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В Ижевске задержали 43-летнего бомжа. Его подозревают в избиении до смерти своего знакомого.

Тело погибшего с признаками насильственной смерти нашли на территории бывшего СНТ. Выяснилось, что мужчину избил бомж, ранее сидевший за подобное преступление. Задержанный частично признал свою вину. Он заявил, что не хотел убивать знакомого, пишет udm-info.ru.

21 января 2019, 20:43

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