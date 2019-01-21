В Керченском проливе после взрыва загорелись два корабля

В Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании. На одном из них произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое.
Известно, что на месте ЧП находились более 30 моряков, некоторые из которых стали прыгать за борт. К настоящему моменту спасатели подняли из воды тело погибшего с горящего судна. Еще трое пострадавших спасены, передает Telegram-канал Huepub.
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