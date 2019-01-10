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Под Москвой вор обокрал 80-летнего пенсионера

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Подмосковные правоохранители задержали в Подольске вора, ограбившего квартиру 88-летнего пенсионера. Злоумышленник совершил преступление под предлогом продажи постельного белья.

Так как у пенсионера не оказалось с собой нужной суммы, вор предложил вместе сходить за деньгами. Когда хозяин квартиры покинул комнату, мужчина похитил из шкафа 105 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". 

10 января 2019, 15:42

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