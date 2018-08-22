Опубликовано видео крушения самолета под Красноярском

Следственный комитет России опубликовал в соцсети видео крушения легкомоторного самолета "Аэропракт А-22". Судя по кадрам, после столкновения с землей судно загорелось, пишет Пятый канал.
ЧП произошло недалеко от села Вознесенка в Березовском районе Красноярского края. Жертвой крушения стал 65-летний пилот. Известно, что трагедия произошла во время пробного полета после ремонта.
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