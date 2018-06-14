В страшном ДТП под Нижним Новгородом погибла молодая пара

В Нижегородской области произошла смертельная авария. На трассе Бор – Валки водитель Audi превысил скоростной режим, не справился с управлением и влетел в Mercedes, сообщает newsnn.ru.
В результате удара Audi смяло в лепешку. Находившаяся на пассажирском сиденье иномарки девушка погибла на месте, а молодой водитель скончался спустя несколько минут в карете скорой помощи.
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