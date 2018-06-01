Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске

В торгово-развлекательном центре "Комсомолл" в Иркутске произошел пожар. Загорелась детская комната, откуда детей с термическими ожогами сейчас доставляют в больницу.



Происшествие стало печальным итогом детского праздника, в рамках которого в научно-развлекательном центре "Гравитация" проводились эксперименты. Сообщается, что во время представления произошел взрыв неизвестной смеси, состав которой сейчас изучается.

Пострадали десять детей, которые получили ожоги первой и второй степеней. Их разместили в городской клинической больнице, передает сайт "Комсомольская правда". Двое пострадавших получили ожоги 40% тела. Региональный Минздрав взял ситуацию под контроль.



Во время происшествия на мероприятии находилось до 70 человек. Известно, что в здании не сработала система оповещения. Она включилась лишь тогда, когда на место прибыли первые спасатели. Были эвакуированы полторы тысячи человек.

Очевидцы рассказали, что ЧП вызвало панику у посетителей торгового центра, пишет издание "Новый день". "Спустя пять минут после того, как мы отдали дочь в детскую комнату, я услышала крики. Дети и взрослые визжали и выбегали из соседних дверей, потом выбежала голая девочка обожженная", – рассказала одна из посетительниц.

По словам девушки, люди кинулись в детскую комнату за своими детьми. "Запах гари и газа просто сбивал меня с ног, было ощущение, будто сейчас потеряешь сознание", – вспоминает она.



Медицинские работники оперативно оказывали необходимую помощь пострадавшим. На место происшествия были направлены восемь бригад скорой помощи, а также две реанимационные. Торгово-развлекательный центр вновь открыт для посетителей.

По факту происшествия в ТЦ "Комсомолл" в Иркутске возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс". Директор научно-развлекательного центра "Гравитация", где проводилось огненное шоу, задержан.



