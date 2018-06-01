В России из-за жуткой метели нарушено авиасообщение

Ямал в первый летний накрыла метель. В аэропорту Салехарда из-за плохих погодных условий задержаны несколько рейсов, передает Ura.ru.
По данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, из-за метели не могут вылететь лайнеры в Москву, Тюмень, Новый Уренгой и Екатеринбург. Кроме того, вертолет из Лабытнанги не смог отправиться в Салехард. В аэропорту пояснили, что вертолетные рейсы задержаны до полудня.
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