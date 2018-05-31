Защищавшая пьяного водителя россиянка расцарапала лицо полицейскому

В Вологодской области 47-летняя местная жительница напала на сотрудника полиции. Инцидент произошел в марте. Патруль ДПС остановил автомобиль, в котором находились нетрезвые водитель и его мать. Женщина была крайне недовольна действиями правоохранителей и устроила скандал, передает Flashnord.
Она несколько раз ударила инспектора ДПС, вырвала из служебного автомобиля кабель от видеорегистратора и расцарапала им лицо полицейского. Злоумышленницу задержали. В итоге суд оштрафовал дебоширку на 15 тысяч рублей.
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