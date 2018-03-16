Россиянин на глазах матери садистски убил двух котят

В Сыктывкаре 28-летний мужчина избил мать и ее сожителя, а после жестоко расправился с двумя котятами. Женщину садист ударил по голове. Спасаясь от побоев, она выбежала в коридор, однако сын ее догнал и ударил по голове деревянной рамой, передает FlashNord.

Затем разъяренный мужчина вернулся в квартиру и с использованием садистских методов на глазах матери убил двух котят. Свой поступок он объяснил нелюбовью к кошкам.