В Екатеринбурге на улице нашли тело 15-летнего подростка

Под окнами жилого дома на одной из улиц Екатеринбурга было обнаружено тело 15-летнего подростка, передает портал tagilcity.ru. Известно, что мальчик был из благополучной семьи, он учился в гимназии и у него не было проблем со сверстниками. По словам одноклассников, в день трагедии он принес свою фотографию и активно участвовал в обсуждении оформления школьного альбома. По факту произошедшего проводится проверка.
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