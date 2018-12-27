Пьяный тюменец ограбил аптеку из-за отсутствия рецепта

В отдел МВД Тюмени №1 поступило сообщение об ограблении аптеки на Широтной улице, передает портал nashgorod.ru. На место выехал наряд патрульно-постовой службы. Продавщица рассказала прибывшим стражам порядка, что грабитель имел признаки опьянения. Мужчина сперва хотел купить лекарства, однако у него не было рецепта. Раздосадованный отказом, он начал угрожать сотруднице аптеки, а затем выбил ногой дверь и похитил пять пачек препарата.
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