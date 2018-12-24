При пожаре под Волгоградом погибла пенсионерка

Днем 23 декабря на улице Пархоменко в поселке Краснопартизанский Светлоярского района Волгоградской области загорелся один из домов, передает портал novostivolgograda.ru. После тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело 87-летней хозяйки домовладения. Сообщается, что пенсионерка проживала одна и после возгорания у нее не хватило сил выбраться из помещения. Причины возникновения огня устанавливаются.