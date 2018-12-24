На Урале насмерть заморозили удава

На помойке в Екатеринбурге была обнаружена коробка с удавом внутри. Животное было направлено в приют для травмированных животных "Клякса". Там ему сделали анализы и поставили укол с антибиотиком. Однако из-за проблем с содержанием было решено передать рептилию неравнодушному жителю города, у которого дома уже содержатся две змеи. Мужчина попытался выходить змею, однако она погибла, передает портал tagilcity.ru. По его словам, у животного было обморожение 100% поверхности тела. Вдобавок рептилия была очень истощена. Теперь он надеется найти прежних владельцев животного, чтобы привлечь их к ответственности.