Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде
В связи с ночным взрывом бытового газа в одном из домов Вологды в городе было введено чрезвычайное положение, на своей странице в "ВКонтакте" мэр Сергей Воропанов. Сообщается о трех пострадавших и об одном погибшем.
"Сейчас понятно, что в подъезде, где произошел взрыв на пятом , четвертом, и, возможно, третьем этаже проживание будет невозможно. Остальные подъезды полностью сохранены", – рассказал градоначальник. Он добавил, что эксперты приступят к оценке возможности восстановления пострадавшего подъезда.
Место ночного взрыва, Вологда: pic.twitter.com/G3O0gtsDeO— Максим Сотков (@msotkov) 16 декабря 2018 г.
"Все ресурсы направлены на устранение ЧС. Во-первых, на месте аварии работают мобильные информационные пункты, где сотрудники Департамента городского хозяйства, Управления образования, Управления социальной защиты населения ведут перепись населения, определяют первоочередные потребности. Во-вторых, в школе № 42 организовано горячее питание для вологжан, оставшихся без крова, людей в учреждение образования направляют автобусами. В-третьих, мы рассмотрели возможность размещения людей в маневренном фонде города, однако там нет необходимых условий: холодильника, плит, кроватей, поэтому принято решение о том, что люди будут направлены в гостиницы", – подчеркнул Сергей Воропанов.
Тем временем в Сети стали появляться жуткие фотографии с месте ЧП. На них виден сильно поврежденный дом, а также поврежденные обломками окрестности. В частности, видео опубликовал Пятый канал.
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