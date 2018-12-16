Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде

Новый допинг-скандал в биатлоне Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Воскресенье 16 декабря
Лента новостей
15:14
Глюк'оZа раскрыла смысл откровенных фото
14:15
Девушки с большими ананасами устроили голую провокацию
13:50
Куценко остался без работы из-за конфликта с Первым каналом
13:10
"Меня любят бабушки": Размазанный Соловьевым Шаляпин странно оправдался
12:50
Поклонники не узнали Навку без грима
12:30
Роскошная жизнь затравленной королевы красоты из США
12:15
Путин раскрыл последнее обещание Кобзону
11:37
Украинцы дошли до безумия из-за вечно пьяного Порошенко
11:25
Седокова голой грудью довела народ до исступления (фото)
10:53
Скандал в королевском семействе: Рождество встретят без Меган
10:26
Пугачеву отшил молодой любовник
09:07
"На кочку попал": пострадавшему Лещенко требуется помощь
23:42
"Один ребенок точно": Кабаеву ждет пополнение в семье
21:27
Стерве Джоли залепили хлесткую пощечину
19:32
Тайный снимок Аллегровой и Николаева взбудоражил россиян
17:13
Вскрылась связь Романа Абрамовича и Ольги Кабо
17:12
Роскошная Виктория Боня разделась в Монако
16:44
Савичева в прозрачном платье возбудила народ
15:25
Меладзе спас фаворитку Шнурова на шоу "Голос"
15:08
''Одеревенел на месте'' – вскрылись подробности состояния отравленного Скрипаля
14:20
"Сразила в самое сердце": смерть добила Петросяна
13:54
Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о бурном романе
13:50
Бородина рассказала об алкоголизме мужа
13:02
"Это он вас заставил?" – Ургант огорошил Андрееву вопросом о Бондарчуке
12:59
Экс-сотрудник показал изнанку и разоблачил шоу "Битва экстрасенсов"
12:03
Полина Гагарина серьезно заболела и молит о помощи
11:59
Находящуюся на сносях Лопыреву довели до слез
11:12
Украинцы в бешенстве из-за "пренебрежения" России к Ани Лорак
10:46
Кобзон отказался выполнить единственную просьбу Панина
10:30
Беременную Маркл поучает дворецкий
10:00
Детские комнаты в торговых центрах станут безопаснее
10:00
Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал
08:30
Обозвавшая зрителей "быдлом" звезда сериала "Универ" обрела сторонников
06:28
"Хоть троих": 50-летней Кабо посоветовали родить еще
23:52
Американец нашел дома скелет пропавшего 57 лет назад отца
22:56
Богатый любовник погасит многомиллионный долг Фриске
21:47
"На бутылку не хватает?" – Собчак сцепилась с журналистами из-за Канделаки
21:14
Волочкова на подоконнике сообщила о намерении скрыться
20:33
Участник шоу "Замуж за Бузову" шокировал заявлением
20:32
В жуткой аварии с автобусом под Красноярском погибли люди
19:58
В Москве готовы выкупить у Киева памятник Суворову
19:52
Вдову Кобзона обругали за гулянку во время траура
19:36
Учебник для школьника: казнить, нельзя помиловать
19:09
Известная модель показалась на людях с прыщами и синяками под глазами
18:49
Елизавета II пережила очередной плевок в душу
18:36
В Удмуртии пьяный полицейский насмерть сбил коллегу
18:22
"Сердце разрывается": Хилькевич растрогала признанием
18:01
Лукашенко рассказал о пьянках с Ельциным
17:52
"Поделили чужие люди": Малахов нашел исчезнувшие миллионы Пуговкина
17:40
Джоли поссорила Питта с сыном
17:33
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
17:03
В Антарктиде таинственным образом погибли два полярника
16:57
Украинский десантник нелепо оправдался за шеврон СС
16:54
Под Ростовом поезд насмерть сбил мужчину
16:40
Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде
16:39
Мэй сбежала с важной встречи после публичного унижения
16:30
Ходорковский скатился к циничному агитпропу на канале "Ешкин крот"
16:27
Совет на выходные
16:21
Игра "Реверси": причина спора британских изобретателей
16:15
Смоленские единороссы отказались от повышенной зарплаты
16:14
Участницы "Дома-2" устроили мерзкую потасовку из-за мужика
16:08
Пенсионерка Лолита опешила от голого Костюшкина
15:59
Россиян предупредили о резком росте цен в новом году
15:35
Замученного Галкина подводит память
15:32
Русская Кардашьян вывалила жир напоказ
15:32
Задавленный Трояновой Куценко чуть не отморозил гениталии
15:27
Знание – сила: Володин призвал повышать образовательный уровень
15:09
Главные события Москвы
15:04
Звезда сериала "Папины дочки" родила второго ребенка
15:03
Меркель пошла на предательство ради Путина
14:55
"Били головой о купель": грубый обряд крещения попал на видео
14:20
Покидающая "Дом-2" Рапунцель окажется на улице с ребенком на руках
14:17
Лопырева раскрыла интимные подробности беременности
13:49
Распоясавшаяся Бородина жестко ответила на дерзкие претензии
13:45
Осмелевший Лукашенко напал на Россию
13:35
Есть пострадавшие: в Башкирии ВАЗ протаранил иномарку
13:16
18-летнюю дочь Гузеевой увезли в больницу после жуткой трагедии
13:16
"Выкинул его": Милана ответила на вопиющее видео Кержакова с сыном
13:09
"Убогая и громкая": превозносящую себя Канделаки списали в утиль
13:05
Названный "быдлом" народ в бешенстве затравил звезду "Универа"
13:02
Под Москвой два мигранта с ножом ограбили магазин
12:36
Изменившуюся Меланью Трамп подняли на смех
12:34
В Вологодской области пропал восьмилетний мальчик
12:24
Оголившуюся Чехову уличили в зависимости
12:23
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
12:11
Известие о смерти Порошенко вызвало оторопь
11:54
Николь Кидман ужаснула болезненно худыми ногами
11:52
Огромный долг покойного Яковлева из "Иванушек" повесили на родственников
11:43
Подаренный Путиным японскому чиновнику кот страшно растолстел
11:42
Госдума дает шанс молодым законодателям
11:28
Меньшова показала взрослого красавца-сына
11:06
Агутин приготовил шикарный подарок к юбилею Варум
11:01
"Дешево смотрится": Ани Лорак возмутила вульгарным нарядом
10:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года
10:33
Муж не узнал изменившуюся Глюк'оZу
10:28
Сказочника Порошенко спустили с небес на землю
10:23
Анджелину Джоли застукали с известным певцом
10:23
Любовница Клинта Иствуда скончалась от рака
10:02
Бледанс без лифчика появилась на красной дорожке
09:51
"Встречи не будет": Трамп выдвинул ультиматум Путину
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста
Роскошная Виктория Боня разделась в Монако
''Одеревенел на месте'' – вскрылись подробности состояния отравленного Скрипаля
Богатый любовник погасит многомиллионный долг Фриске
Регионы

Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде

Фото: Леонид Павлюченко/"Дни.ру"
В ночь на 16 декабря в одной из квартир жилого дома на улице Карла Маркса в Вологде произошел взрыв. Сообщается об одном погибшем в результате произошедшего.
прочитано 1112 раз

В связи с ночным взрывом бытового газа в одном из домов Вологды в городе было введено чрезвычайное положение, на своей странице в "ВКонтакте" мэр Сергей Воропанов. Сообщается о трех пострадавших и об одном погибшем.

ПО ТЕМЕ

Не газ: названа причина взрыва в жилом доме в Омске

"Сейчас понятно, что в подъезде, где произошел взрыв на пятом , четвертом, и, возможно, третьем этаже проживание будет невозможно. Остальные подъезды полностью сохранены", – рассказал градоначальник. Он добавил, что эксперты приступят к оценке возможности восстановления пострадавшего подъезда.

"Все ресурсы направлены на устранение ЧС. Во-первых, на месте аварии работают мобильные информационные пункты, где сотрудники Департамента городского хозяйства, Управления образования, Управления социальной защиты населения ведут перепись населения, определяют первоочередные потребности. Во-вторых, в школе № 42 организовано горячее питание для вологжан, оставшихся без крова, людей в учреждение образования направляют автобусами. В-третьих, мы рассмотрели возможность размещения людей в маневренном фонде города, однако там нет необходимых условий: холодильника, плит, кроватей, поэтому принято решение о том, что люди будут направлены в гостиницы", – подчеркнул Сергей Воропанов.

Тем временем в Сети стали появляться жуткие фотографии с месте ЧП. На них виден сильно поврежденный дом, а также поврежденные обломками окрестности. В частности, видео опубликовал Пятый канал.

Автор: Геннадий Куприянов16 декабря 2018, 13:56

комментарии

Политика

Лукашенко рассказал о пьянках с Ельциным
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
Мэй сбежала с важной встречи после публичного унижения
Меркель пошла на предательство ради Путина

Шоу-бизнес

Роскошная Виктория Боня разделась в Монако
Савичева в прозрачном платье возбудила народ
Меладзе спас фаворитку Шнурова на шоу "Голос"
"Сразила в самое сердце": смерть добила Петросяна

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Пугачеву отшил молодой любовник

Примадонна вербовала талантливых артистов через свой Театр песни
Общество

Путин раскрыл последнее обещание Кобзону

Российский лидер намерен сдержать слово
Шоу-бизнес

Скандал в королевском семействе: Рождество встретят без Меган

Герцоги Сассекские спрячутся в резиденции королевы
Шоу-бизнес

Роскошная Виктория Боня разделась в Монако

Поклонники восхитились пышными формами звезды "Дома-2"

Гороскоп

"На кочку попал": пострадавшему Лещенко требуется помощь
"Один ребенок точно": Кабаеву ждет пополнение в семье
"Хоть троих": 50-летней Кабо посоветовали родить еще
Богатый любовник погасит многомиллионный долг Фриске

Фоторепортажи

Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде
Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы

Спорт

Старый гей сталкивает лбами Медведеву и Загитову
Биатлонист Шипулин взорвался из-за скандала с допингом
Иди спать: Кокорин в Новый год останется без праздника
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой

Регионы

Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru