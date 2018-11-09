Пожилой россиянин выпил с другом и расчленил его

В Нижнекамске 63-летнего местного жителя признали виновным в убийстве друга. Как пишет inkazan.ru, мужчины распивали алкоголь, в ходе застолья они поссорились. В пылу конфликта один из приятелей набросился на другого с ножом. От полученных ран пострадавший скончался. Пенсионер решил скрыть следы преступления и расчленил тело, а после закопал останки в различных частях города.
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